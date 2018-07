Página de aluna ajuda a monitorar escola, diz secretária A expressão peralta da foto de Isadora Faber, de 13 anos, na página Diário de Classe da rede social Facebook e seu relato sobre o cotidiano escolar conquistaram uma legião de fãs e problemas. Aluna da Escola Básica Maria Tomázia Coelho, no Santinho, em Florianópolis, ela encarou as críticas com o respaldo de mais de 114 mil "curtidas" e agora tem uma aliada de peso: a secretária municipal de Educação, Sidneya Gaspar de Oliveira, em nota oficial, elogiou a iniciativa "brilhante e saudável" da adolescente, dizendo que "essa página veio nos auxiliar no monitoramento da escola. É uma espécie de ouvidoria", frisa.