Página de nus na neve no Facebook se torna viral e recebe fotos até do Brasil

A assistente social britânica Leanne Myers criou uma página no Facebook em que pessoas exibem fotos, como vieram ao mundo, na neve.

Ela conta que tudo começou de maneira bem informal, após ela e outras colegas terem tido um dia pesado no trabalho.

Mas, para sua surpresa, em pouco tempo estava recebendo imagens dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália e até do Brasil.

Atualmente, a página Wiltshire ''Let's Get Naked in The Snow'' conta com cerca de 16 mil fãs.