Página do grupo mães de maio no Facebook É suspensa A página do Movimento Mães de Maio, que luta contra a violência policial, foi suspensa pelo Facebook na manhã desta terça-feira, o que revoltou seguidores e simpatizantes do grupo. Até as 20h, mais de 1,4 mil pessoas compartilharam mensagem que denunciava o fechamento da página, que voltou ao ar no fim da tarde.