Página no Facebook recebe conteúdo recém-digitalizado

Quem entra no perfil do jornal consegue ver, por exemplo, a primeira página da edição de 15 de maio de 1988, quando A Provincia de São Paulo - como era chamado o Estado na época - noticiou: "já não ha mais escravos no Brasil desde hontem" (sic).

Entre as edições que já foram colocadas no Facebook, uma das mais comentadas foi a de 31 de janeiro de 1933, com a manchete "Governo fascista na Alemanha", noticiando a chegada de Adolf Hitler ao poder.

Também provocou discussão a manchete "Conquistada a Lua, de volta", de 22 de julho de 1969, sobre a chegada do homem ao satélite natural.

A postagem do conteúdo na página do Estadão Acervo no Facebook será feita de forma contínua e permitirá que o internauta consulte edições anteriores de forma simples.