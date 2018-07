Pagot pede demissão do Dnit e órgão continua inoperante

A saída de Pagot mantém o Dnit sem o número mínimo de diretores para ter qualquer deliberação, segundo a assessoria do órgão.

O afastamento de Pagot fora pedido pela presidente Dilma Rousseff no dia 2 de julho, depois de denúncia da revista Veja sobre suposto esquema de cobrança de propinas em contratos na área de transportes, que beneficiariam o Partido da República (PR). O PR nega as acusações.

O diretor resistiu a pedir demissão e estava no seu período de férias, evitando que a decisão da presidente de afastá-lo fosse formalizada.

Pagot chegou a ir à Câmara e ao Senado para prestar explicações e se defender da denúncia. A oposição esperava que ele revelasse como funcionava o suposto esquema e envolvesse outros membros do governo, o que acabou não acontecendo.

Dentro do governo e entre os aliados no Congresso havia quem defendesse o retorno do diretor ao cargo, mas a presidente não voltou atrás na decisão tomada logo após a publicação das denúncias.

Além de Pagot, Hideraldo Caron, diretor de infraestrutura rodoviária, e José Henrique Sadok de Sá, diretor-executivo, foram afastados desde o começo do mês. As denúncias também provocaram a saída do ex-ministro Alfredo Nascimento.

Dilma determinou ao novo ministro, Paulo Sérgio Passos, que fizesse uma limpeza ética na área de transportes, envolvendo a pasta, a Valec e o Dnit.

(Por Jeferson Ribeiro)