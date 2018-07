Pagot quer voltar, mas pretende falar com Dilma sobre Dnit

Pagot foi um dos integrantes da cúpula da área de transportes afastados do cargo no começo do mês depois de publicação de denúncia, pela revista Veja, sobre um suposto esquema de cobrança de propinas que beneficiaria o Partido da República nos contratos firmados no Dnit.

O diretor e o PR rejeitam as acusações. A crise culminou com o pedido de demissão de Alfredo Nascimento, também do PR, da chefia do Ministério dos Transportes.

Ao término do longo depoimento, Pagot disse que não aceita outro cargo no governo como recompensa e que para continuar no Dnit não basta apenas ser reconvocado.

"Posso até continuar como diretor-geral do Dnit se ela (Dilma) assim quiser. Mas tenho que ter uma longa conversa com ela", disse a jornalistas o diretor que está oficialmente de férias e deve ser exonerado.

Segundo ele, na longa conversa abordaria as necessidades de aumento do quadro funcional do Dnit, melhorias técnicas de trabalho para o órgão e um outro tipo de relação com o ministério dos Transportes. "Senão é chover no molhado," afirmou.

Ainda "constrangido" com o afastamento, Pagot também disse que teme estar sendo grampeado há mais de um ano e relatou que pretende pedir à Polícia Federal que abra uma investigação.

O longo depoimento de Pagot na Câmara teve poucas novidades em relação ao que ele já havia falado no Senado na terça-feira.

Se por um lado o diretor afastado frustrou os partidos de oposição que esperavam que envolvesse outros membros do governo nas denúncias, por outro agradou o governo e permitiu que Dilma enfrentasse a crise política com o PR com mais facilidade.

"O PR não é diferente de nenhum outro partido no Brasil, na época de campanha tem necessidade de receber recursos para fazer frente (à campanha eleitoral). Mas o Dnit não é instrumento do partido para fazer captação (de recursos)", disse aos deputados.

CRISE POLÍTICA

Com o depoimento do diretor afastado sob controle, o Palácio do Planalto conseguiu conter a crise política com o PR. Desde que a presidente afastou os membros do partido do setor de transportes sem avisar previamente à cúpula partidária, os parlamentares, em especial os deputados, demonstram irritação.

Na terça-feira, o líder do PR na Câmara, Lincoln Portela (MG), boicotou a reunião de líderes aliados, que acontece semanalmente com a presença da ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti. E havia relatos de parlamentares de que o secretário-geral do PR, Valdemar da Costa Neto, se mobilizava para levar o partido para a oposição, o que foi negado pela legenda em nota.

Nesta quarta, na tentativa de acalmar a bancada do PR na Câmara, Ideli chamou deputados do partido para uma conversa. Um dos objetivos era fazê-los ir ao encontro de Dilma, um coquetel oferecido aos líderes aliados no Palácio do Alvorada. Deu certo, e a bancada se acalmou.

A oposição, no entanto, não escondeu a frustração com o depoimento. "O senhor está pagando por essas acusações sozinho, doutor Pagot", disse o deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP).

O tucano também apresentou um documento na audiência pública pedindo que o diretor afastado aceitasse entregar à Comissão de Fiscalização e Controle da Casa seus sigilos bancários, fiscal, telefônico e de correio eletrônico.

Pagot disse que assinará o documento, mas que só fará isso quando receber um ofício da própria comissão.

Durante o depoimento, ele evitou causar constrangimentos à presidente e disse que seu "futuro a Deus pertence" e que não sabe se será exonerado após voltar das férias.

"Não tem conspiração contra a cúpula do ministério... A presidente tem apreço ao PR e aos parlamentares do PR" disse ao responder perguntas do deputado Anthony Garotinho (PR-RJ).

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)