Pague Menos cancela pedido de IPO por deterioração do mercado A rede de farmácias cearense Pague Menos apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de cancelamento do processo de registro de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) devido às deteriorações das condições do mercado, informou a companhia nesta terça-feira.