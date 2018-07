Pague Menos suspende plano para realizar IPO--fontes

Segundo uma das fontes, a decisão foi motivada pelo atual cenário macroeconômico e do mercado de capitais. Outra fonte próxima à empresa disse que a Pague Menos decidiu "não fazer o IPO com os números do primeiro trimestre".

Consultada, a companhia não comentou oficialmente o assunto.

A empresa não havia divulgado ainda o total de ações que seriam colocadas à venda, a faixa estimativa de preço e o cronograma da oferta, que teria emissões primária e secundária.

Segundo o IFR, um serviço da Thomson Reuters, o IPO da Pague Menos teria giro financeiro de perto de 1 bilhão de reais.

Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, BB Investimentos e Credit Suisse, conforme prospecto disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

(Por Vivian Pereira)