Pai acampa na frente de fórum baiano para cobrar Justiça Passados 11 anos do assassinato do adolescente Lucas Terra, então com 14 anos, em Salvador, crime que chocou o País, o pai da vítima, Carlos Terra, decidiu acampar na frente do Fórum Ruy Barbosa para cobrar agilidade da Justiça no julgamento de dois acusados de participar do crime. O protesto foi iniciado às 6 horas de ontem (segunda-feira).