Pai acha restos mortais de filho sumido há mais de 1 ano Terminou de forma trágica a procura de mais de um ano do pai pelo filho desaparecido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Após a família receber um bilhete afirmando onde o rapaz de 19 anos estaria ao lado de uma rodovia, o pai rumou para o local nesta quarta-feira, 8, acompanhado da Polícia Militar (PM). Ao chegar lá, deparou-se com os restos mortais do jovem dentro de um saco plástico.