Pai acusado de esfaquear filha diz que agiu por vingança

A mãe da vítima declarou que presenciou o companheiro ajoelhado sobre a cama com a faca na mão - e a filha sangrando. Ela conseguiu tirá-lo de cima da criança, jogando-o ao chão. Depois, chamou por socorro dos vizinhos do bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre.

Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado pelos policiais militares próximo à casa, sentado na calçada e com ferimento na barriga, alegando que havia tentado o suicídio logo após esfaquear a própria filha. A faca foi apreendida ainda com manchas de sangue, bem como a bainha, localizada na casa do agressor. Também foram apreendidos na casa 19 cartuchos de calibre .32.

A polícia tem prazo de dez dias para concluir as investigações e já requisitou ao Departamento Médico Legal o auto de exame de corpo de delito na vítima, que se encontra hospitalizada em UTI Pediátrica, na capital gaúcha, em estado grave. O Conselho Tutelar foi solicitado para que acompanhe a situação da família, que ainda tem outro filho em comum, apresentando situação de vulnerabilidade.