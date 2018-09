Pai acusado de mandar matar filho é solto em MS

Nesta terça-feira, por telefone, Fábio disse que estava temeroso por sua vida. Depois que foi informado do plano para matá-lo, Fábio disse que mandou blindar o carro e contratou seguranças. Além do reforço em sua segurança pessoal, ele disse que vai pedir na Justiça proteção policial. "O crime não foi consumado porque a polícia conseguiu interceptar, mas agora o Estado resolve soltá-los (pai e irmão). O mesmo Estado tem que me proteger", afirmou.

O advogado de Fábio, Ricardo Monteiro, disse que não foi comunicado oficialmente sobre a revogação da prisão, mas que vai requerer proteção ao seu cliente.