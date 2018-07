Pai afegão vende filha de 6 anos para pagar dívidas

Casamentos forçados são impostos a centenas de crianças afegãs todos os anos, geralmente na área rural do país.

Mas a BBC teve acesso a um caso na capital, Cabul, onde milhares de pessoas vivem em condições de pobreza e em campos de refugiados.

Em um destes campos, a reportagem ouviu a história de Taj Mohammad.

Ele vive ali há cinco anos, depois de fugir de da província de Helmand, palco de fortes conflitos entre militantes do Talebã e tropas internacionais.

No começo do mês, após perder um filho de três anos, a família contraiu uma dívida de US$ 2,5 mil (cerca de R$ 5 mil), e ele decidiu vender a filha de seis anos, Nahrma.

O "comprador", Dost Mohammad, admitiu que o que fez é ilegal, uma prática que não é permitida pelo governo do Afeganistão.

O "comprador", Dost Mohammad, admitiu que o que fez é ilegal, uma prática que não é permitida pelo governo do Afeganistão.

Mas, ele alega que consultou os líderes tribais e que eles aprovaram a compra.