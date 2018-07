Pai ameaça jogar filho de 3 anos pela janela do quarto andar

Três meses depois da morte da menina Isabela Nardoni, outra criança quase teve o mesmo destino. O técnico em eletrônica Eduardo Martine, de 28 anos, tentou matar o próprio filho, lançando-o da janela do quarto andar do prédio onde mora com a mulher. A tentativa de homicídio aconteceu na noite de sexta-feira em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O menino, de três anos, só não foi jogado porque um amigo da família se arriscou e pulou da janela do corredor para a janela onde estava o agressor e o deteve. Mesmo assim, o técnico em eletrônica teve tempo de ferir a criança com dois golpes de faca. Eduardo foi preso em flagrante e permanece em cela isolada na cadeia de Jacareí. Segundo a policia, o casal começou a brigar e Eduardo trancou a mulher em um quarto, dando inicio às ameaças ao filho de 3 anos. A mãe da criança tentou sair do quarto e sem conseguir, chamou os sogros por meio da internet. A família conseguiu acionar a Polícia Militar. Um pastor evangélico negociou com Eduardo a libertação da criança por cerca de uma hora. Eduardo cortou a rede de proteção da janela e ameaçava jogar o menino. Quando o pai se afastou da janela para ferir a criança com dois golpes de faca, um amigo da família, que também participava das negociações, conseguiu pular de uma janela para a outra e deter o agressor. "Ele se arriscou, poderia ter caído, mas conseguiu deter Eduardo e salvar o menino", contou o delegado Edson Bimbi. Para a família, que freqüenta cultos evangélicos, Eduardo estava "possuído pelo demônio". A criança foi socorrida em um posto médico municipal, onde até a noite de domingo permanecia internada, mas sem risco de vida. "A criança está bem, agora só falta tirar esse trauma", dizia a mãe do agressor, Sônia Martine. Enquanto assinava a documentação, antes de ir para a cadeia, na manhã de sábado, Eduardo recebeu o apoio da família. Segundo Bimbi, o técnico vai responder por tentativa de homicídio e cárcere privado, por ter trancado a mãe da criança em um quarto, antes da agressão ao filho.