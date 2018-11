Pai atira suas duas filhas de ponte em Serra, no ES

Segundo o delegado Josafá da Silva, responsável pela investigação, o corpo da menina ainda está nas águas do rio, aguardando a perícia. Pelo tamanho do corpo, a garota encontrada é a que teria 4 anos. Os bombeiros continuam as buscas ao corpo da outra menina, que, segundo o delegado, por conta da forte correnteza, pode ter sido levada para o mar.

O pai, Wilson Barbosa, de 37 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime, afirmou o delegado. Em depoimento, Wilson confessou que jogou as filhas devido à raiva que sentia da ex-mulher. Simulando mostrar a paisagem para as crianças, Wilson jogou as filhas da ponte. Uma testemunha presenciou o crime e acionou a polícia.