Pai britânico com gripe suína se isola para proteger filha recém-nascida

Um britânico de 32 anos que teme estar com gripe suína se isolou dentro de sua própria casa, em uma tentativa de proteger a filha recém-nascida da contaminação.

Rick Farrell, webdesigner da cidade de Whitstable, adoeceu na última terça-feira e entrou em contato com seu médico quando registrou febre de 38,8ºC.

Ele está tomando o medicamento Tamiflu desde então, e se deslocou para um quarto tendo como companhia apenas uma televisão e um computador.

"Decidi fazer isso porque não quero passar a gripe suína para ninguém, muito menos para um bebê de oito semanas", disse Farrell.

'Banheiro'

"Eu ouvi Beatrix chorar, mas não a vi. É uma sensação estranha porque não me afastei da minha filha nenhum dia desde o nascimento", contou.

A mulher de Farrell, Dolly, é quem traz comida e bebida até o quarto. Os dois conversam por uma janela fechada.

"O único momento em que saio do quarto é para ir ao banheiro. Eu faço questão também de limpar todas as maçanetas que eu toco."

As crianças com menos de 5 anos representam um dos grupos com alto risco de infecção. O governo britânico afirmou ainda que os menores de 14 anos já estão entre os mais atingidos pela doença.