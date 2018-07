'Pai de 14 com 13 mulheres diferentes' é preso por não pagar pensão

Um homem que teria tido 14 filhos com 13 mulheres diferentes foi preso no Estado americano do Michigan por não pagar pensão alimentícia, de acordo com artigo publicado no jornal local Flint Journal.

Thomas Frazier deve mais de US$ 530 mil, diz o jornal.

O desempregado de 42 anos de idade foi preso na quinta-feira. Registros do município de Flint dizem que ele não fez nenhum pagamento nos últimos 6 anos.

O Flint Journal afirma que Frazier pode permanecer detido por 90 dias se não fizer um pagamento de US$ 27.900, 00.

'Vítima'

Frazier, no entanto, nega ter tantos filhos. Ele afirmou ao jornal ser pai de apenas três crianças.

O americano disse ainda que seria pouco realista das autoridades esperar que ele pudesse pagar as pensões, que segundo ele, somadas, chegaram a alcançar US$ 3 mil por mês.

"Em determinado momento, eu devia US$ 3 mil por mês. Ninguém ganha tanto", disse ele.

Mas Frazier foi detido no mês passado enquanto dirigia um carro Mercedes Benz, de posse de US$ 5 mil e uma passagem aérea para a Flórida.

Ele teria tido seu primeiro filho em 1989, aos 15 anos. Segundo o jornal, Frazier se declarou uma 'vítima' de um sistema que o obrigou a procurar constantemente afeto junto a mulheres mais velhas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.