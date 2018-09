Pai de Alexandre confirma isolamento do filho em cela

O pai de Alexandre Nardoni, o advogado Antônio Nardoni, visitou o filho, preso sob a acusação de ter matado a filha, Isabella, no fim da manhã desta sexta-feira, 9, no 13º Distrito Policial da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Depois, ele concedeu rápida entrevista coletiva aos órgãos de imprensa, do lado de fora da delegacia. Aparentando tranqüilidade, confirmou que de fato seu filho foi isolado e está numa cela sozinho, separado dos outros presos. No entanto, falou que não chegou a ver a cela e, por isso, não soube precisar o tamanho dela. VEJA TAMBÉM Ameaçada, Anna Carolina Jatobá é transferida para Tremembé Imagens da prisão do casal Leia a conclusão da Justiça sobre o inquérito 'Nada muda' na defesa, dizem advogados Fotos do apartamento onde ocorreu o crime Cronologia e perguntas sem resposta do caso Tudo o que foi publicado sobre o caso Isabella Antônio Nardoni afirmou também que, ainda nesta sexta-feira, os advogados de defesa entram com pedido de habeas-corpus na Justiça de São Paulo. Ele assegurou que o filho não está com medo dos outros detentos e que o isolamento não teria nada a ver com ameaças que ele possivelmente teria recebido na cadeia, mas disse que a medida foi tomada por causa da repercussão e da grande comoção que envolve o caso. Antonio Nardoni concluiu afirmando que os filhos do casal Alexandre e Anna Jatobá estão bem.