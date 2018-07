Pai de Eloá ainda pertence aos quadros da PM de AL A Polícia Militar (PM) de Alagoas informou hoje que Everaldo Pereira dos Santos, pai da adolescente Eloá Cristina Pimentel, ainda pertence aos quadros da instituição embora esteja respondendo a um processo por deserção, já que está foragido do quartel há 17 anos. O pai da adolescente também é acusado de participação no assassinato do delegado Ricardo Lessa, irmão do ex-governador Ronaldo Lessa, em outubro de 1991. Eloá, de 15 anos, foi assassinada depois de ficar mais de 100 horas em poder do ex-namorado Lindemberg Alves, em Santo André, no ABC paulista. O tenente-coronel Sandro Roberto, da 5ª Seção da PM do Estado, informou que o cabo Everaldo - "nome de guerra" do pai da Eloá - tem que se apresentar à PM para ser novamente incluído à corporação e para responder ao processo por deserção. "Quando ele voltar a Alagoas deve se apresentar à PM, para ser submetido a uma inspeção de saúde, ser ''reincluído'' à tropa e responder ao inquérito policial militar por crime de deserção, pelo qual pode pegar de dois anos de cadeia, até a perda da farda", disse o tenente, que trabalha no setor de comunicação da PM. Segundo o tenente, desde que o cabo Everaldo foi acusado de participação no assassinato, nunca mais se apresentou à corporação. "Por isso, oito dias após a fuga, foi aberto um processo de deserção, que ele continua respondendo até hoje. O processo só pode ser concluído depois que ele se apresentar." Pela manhã, o comandante da PM de Alagoas, coronel Dalmo Sena, esteve reunido com o secretário da Defesa Social, Paulo Rubim, que é delegado aposentado da Polícia Federal (PF). Segundo o tenente Sandro, os dois se encontraram para discutir a situação do cabo Everaldo. O delegado-geral da Polícia Civil, Marcílio Barenco, também foi convidado para a reunião.