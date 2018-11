Pai de Faustão é sepultado em Campinas Maury Corrêa Silva, de 88 anos, o pai do apresentador Fausto Silva, foi sepultado ontem no Cemitério Parque Flamboyant, em Campinas (SP). Ele foi internado com febre há uma semana no Hospital Vera Cruz, segundo assessor do apresentador. Ele morreu anteontem à tarde por causa de doença senil. Maury deixou a esposa Cordélia Corrêa Silva, de 84 anos, quatro filhas e um filho, Faustão. Ele morava em Campinas desde a época em que os filhos eram adolescentes.