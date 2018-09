Pai de Isabella irá para centro de detenção em Guarulhos Alexandre Nardoni, preso no 13º Distrito Policial, na zona norte de São Paulo, será transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A informação é de Aldo Galiano, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da capital paulista. O pedido de transferência foi solicitado pelo delegado Reynaldo Peres, do 13º DP, pois havia ameaças à integridade física do preso. Alexandre é acusado pela morte de sua filha Isabella, de 5 anos, em 29 de março. "Se não houver adaptação desta vez, ele (Alexandre) será transferido novamente, quantas vezes forem necessárias", afirmou Galiano. No CDP, Nardoni ficará isolado, em regime de observação, por 10 dias, mas terá direito a visita de seus advogados.