Pai de Isabella já está a caminho do CDP de Guarulhos O pai de Isabella, Alexandre Nardoni, deixou por volta das 16 horas de hoje o 13º Distrito Policial, na Casa Verde, na zona norte de São Paulo, de onde está sendo levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos, na Grande São Paulo, informa a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) disse que poderá se manifestar sobre o caso apenas quando o preso ingressar no sistema prisional. A transferência foi solicitada pelo delegado Reynaldo Peres, do 13º DP, pois havia ameaças à integridade física do preso. Alexandre é acusado pela morte de sua filha Isabella, de 5 anos, em 29 de março. No CDP de Guarulhos, Nardoni ficará isolado, em regime de observação, por 10 dias, mas terá direito a visita de seus advogados.