Pai de Isabella recebe visitas no Presídio de Tremembé

Os pais de Alexandre Nardoni foram neste domingo, 25, até o presídio de Tremembé para visitar o filho, preso desde o início do mês acusado de envolvimento na morte da filha Isabella, 5 anos. O advogado Antonio Nardoni entrou no presídio com a mulher, que estava com cabeça coberta e, segundo seguranças do local, não fez comentários na saída. O casal levou produtos de higiene pessoal e muitas garrafas de água mineral. Os seguranças fizeram uma triagem nos produtos trazidos pelos pais e devolveram um parte, pois ultrapassava o limite permitido. No próximo dia 28, Alexandre Nardoni e sua mulher Anna Carolina Jatobá serão ouvidos na primeira audiência na justiça.