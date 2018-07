Pai de italiana de polêmica sobre eutanásia é investigado por assassinato

O pai da italiana que esteve no centro de um debate sobre a eutanásia na Itália está sendo investigado por assassinato, disseram autoridades judiciárias do país nesta sexta-feira. O pai de Eluana Englaro, Beppino, está entre as 14 pessoas que vão ser alvo do inquérito. O caso está sendo investigado após denúncias de grupos pró-vida. Eluana estava em coma desde 1982 e morreu no dia 9 de fevereiro depois que médicos removeram os tubos que a alimentavam. Um tribunal havia autorizado a medida depois de considerar o que o pai disse ser desejo da filha. Englaro disse saber que vai ser investigado, mas não teria muito conhecimento das acusações. "Sempre agi de acordo com a lei, então deste ponto de vista (legal) me sinto completamente tranquilo", disse ele à BBC. Ele disse que ele e a equipe médica tiveram que lidar com "este assunto complicado da maneira correta". "Foi um caso único, por isso fomos todos cautelosos", disse ele. O anestesista e outros integrantes da equipe médica de Eluana estão entre os investigados. O caso dividiu opiniões na Itália. O governo e o Vaticano se opuseram à decisão do tribunal, dizendo que ela significava a eutanásia. Pouco antes da morte de Eluana, o Senado discutia uma legislação emergencial que forçaria os médicos a mantê-la viva. A eutanásia é ilegal na Itália, mas os pacientes têm o direito de recusar tratamento médico. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.