Pai de Lindemberg diz que filho tem que pagar pelo crime O agricultor José Luciano, de 63 anos, disse hoje que o filho, Lindemberg Alves Fernandes, de 22 anos, responsabilizado pela morte da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, após cem horas de cativeiro, no ABC paulista, "deve pagar pelos crimes que cometeu". Conhecido como Zé Viola, o pai de Lindemberg foi localizado hoje pela imprensa da Paraíba, na zona rural do município de Teixeira, a 330 quilômetros de João Pessoa. Segundo ao agricultor, o filho tem que pagar pelo que fez. "Acho que a Justiça tem que fazer ele pagar o que deve, porque errar é humano, mas tem casos de erro que podem ser evitados", declarou. Ele criticou a ação da polícia e da Justiça. Luciano disse que a polícia deveria ter agido no momento em que Lindemberg soltou Nayara Rodrigues, que depois de sair, voltou a ser refém de Lindemberg junto com Eloá. "Acho que a Justiça teve um pouco de culpa pelo que aconteceu. A polícia deveria ter agido quando ele soltou a primeira moça", afirmou. Ele esclareceu que só tomou conhecimento da tragédia de Santo André na manhã de ontem, por intermédio de uma afilhada. Ele afirmou que ouviu falar da morte de Eloá, mas não sabia que o caso envolvia seu filho. "Fiquei chocado e nervoso. Fiquei surpreso em saber que o meu filho está envolvido no crime", afirmou. "Acho que foi um momento de loucura, porque eu fui menino, adolescente e jovem e nunca me passou para cabeça uma coisa dessas". Zé Viola mora na zona rural de Teixeira e não tem contato com o filho há 20 anos. "Não acredito que ele fez isso por amor. Não acredito que o sujeito goste de uma coisa e dê fim àquele objeto. Então, eu gosto de uma pessoa e vou matar aquela pessoa? Acho que foi momento de loucura."