Pai de Madeleine nega planos para realizar filme

O pai da menina britânica Madeleine McCann negou que a família esteja negociando com uma produtora para fazer um filme sobre o desaparecimento da filha, em maio do ano passado, em um resort em Portugal. Gerry McCann escreveu em seu blog que "as especulações sobre o filme são simplesmente falsas". "Podemos negar categoricamente que estejamos considerando fazer um filme sobre o desaparecimento da Maddie", escreveu o pai da menina. "Isso é completamente falso." Na terça-feira, o jornal britânico Daily Mail afirmou que a família McCann estava em negociação com a companhia internacional de entretenimento IMG e a produtora de filmes londrina Darlow Smithson. Se houvesse acordo, afirmou o jornal, os McCann utilizariam o dinheiro obtido com o filme para continuar financiando a busca por Madeleine. Projetos Gerry disse ainda em seu blog que ele e a mulher Katie já foram procurados várias vezes por produtoras que "propõem uma infinidade de projetos", mas que apenas uma "proporção ínfima" é levada em consideração. Ele admitiu, no entanto, ter participado de "discussões preliminares" sobre um documentário a respeito do casal, que exploraria as dificuldades que a família vem enfrentando desde o sumiço da menina. "Cada proposta é examinada apenas pelas possibilidades de contribuir nas buscas por Madeleine", escreveu. O porta-voz da família McCann, Clarence Mitchell, confirmou na terça-feira ter participado de um encontro, antes do Natal, com a IMG, envolvida na realização do premiado Touching The Void, um documentário sobre a história real de dois alpinistas britânicos que se perderam nos Andes e sua luta para sobreviver. Mitchell afirmou, no entanto, que os pais de Madeleine não estiveram presentes na reunião.