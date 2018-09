Pai de Michael Jackson processa médico por morte de cantor

Um ano depois da morte de Michael Jackson, o pai do cantor entrou com um processo contra o médico particular do cantor, acusado de fornecer a Michael o medicamento que o levou a ter uma overdose.

Joe Jackson entrou com uma ação de reparação por morte culposa contra o médico Conrad Murray. Ele também acusa o médico de negligência profissional pelo fato de Murray ter administrado ao cantor a mistura de sedativos e medicamentos, entre eles o anestésico propofol.

O processo de Joe Jackson busca uma indenização de mais de US$ 75 mil (cerca de R$ 133 mil). Além de negligência o processo também acusa Murray de treinamento insuficiente e sigilo, entre outras acusações.

Uma porta-voz de Conrad Murray afirmou que o médico não vai fazer comentários até que seus advogados tenham analisado o processo.

O processo do pai de Michael Jackson corre paralelamente com o julgamento criminal contra Murray pela morte do cantor, que deve começar em 2011. O médico já alegou inocência da acusação de homicídio culposo involuntário.

Murray era o médico de Jackson enquanto ele se preparava para uma série de apresentações em Londres.

Joe Jackson entrou com o processo contra Conrad Murray no dia em que fãs do mundo inteiro marcaram um ano da morte de Michael Jackson.

Em Nova York, no teatro Apollo - onde Jackson e seus irmãos venceram um concurso de talentos e, em seguida, assinaram um contrato com a gravadora Motown Records - fãs imitaram os famosos passos de dança do cantor. Uma carta da mãe de Jackson, Katherine, também foi lida em frente ao teatro.

Na cidade onde o cantor nasceu, Gary, no Estado americano de Indiana, Katherine Jackson participou de uma cerimônia em memória ao cantor, em frente à casa onde Michael Jackson passou a infância, e inaugurou um monumento em homenagem ao filho.

Outros membros da família visitaram o cemitério em Los Angeles onde o cantor foi sepultado e acenaram para alguns dos fãs reunidos fora do cemitério.

Em Tóquio, no Japão, 50 fãs foram escolhidos para passar a noite em uma exposição de objetos pessoais do cantor.

E, na Grã-Bretanha, Michael Jackson foi apontado como o artista que mais vendeu discos desde sua morte em 2009, com 4,3 milhões de cópias.