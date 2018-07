Pai de Nardoni confia na inocência de filho e nora

Ele alega "confiança total" na inocência dos dois. Segundo ele, não existem provas concretas contra o filho e a nora. "Não há laudo que os comprometa."

Nardoni aponta uma terceira pessoa como maior possibilidade para a autoria do crime e diz que a defesa vai demonstrar contradições da acusação. "Foi encontrada uma camiseta com sangue, mas nunca comprovaram de quem é o sangue. De quem é? E a camiseta? Não se pode descartar uma terceira pessoa", afirmou. "Há marca de mão de criança numa parede no apartamento, que só pode ser de Isabella, e isso quebra a tese da acusação de que ela entrou no apartamento desacordada. A Justiça não pode condenar sem completa convicção dos fatos. Pelo menos é o que esperamos."

Ele questiona também a condução do inquérito. "Como vamos confiar que o inquérito foi levado de forma imparcial, se a primeira delegada a atender o caso é amiga pessoal da maior acusadora, a Ana Carolina de Oliveira (mãe de Isabella). Difícil pedir que haja uma decisão imparcial", afirma ele, que divide a guarda dos outros dois netos, de 5 e 2 anos, com a família Jatobá. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.