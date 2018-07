Pai de refém passa mal e é atendido em SP O pai da adolescente mantida refém há quase 70 horas dentro de um apartamento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU), em Santo André, pelo ex-namorado, passou mal e foi atendido por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele estava em um apartamento próximo onde estão a filha e o industriário Lindembergue Fernandes Alves, de 22 anos, e foi retirado de maca. Por volta das 9 horas, uma adolescente, provavelmente a amiga da refém que também foi mantida refém por Lindembergue até ser libertada na noite de terça, entrou no apartamento para ajudar a polícia nas negociações. Até 10 horas, ela lá permanecia. O irmão da refém, que acompanhou a garota até a porta do apartamento, ficou à espera do lado de fora, nas escadas do prédio. Por volta das 10 horas, ele foi retirado pelos policiais.