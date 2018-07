Pai de réu compara caso Isabella ao da Escola Base Antes de entrar no Fórum de Santana, em São Paulo, nesta segunda-feira, o pai do réu Alexandre Nardoni, o advogado Antonio Nardoni, afirmou aos jornalistas que a acusação feita ao seu filho e à sua nora Anna Carolina Jatobá de matarem Isabella é a terceira maior injustiça cometida no Brasil. Segundo ele, a primeira é a Escola Base. A segunda foi o caso da mãe acusada de colocar cocaína na mamadeira da filha. "Não tem nada nos autos que prove a culpa dos réus". Segundo ele, o seu filho e sua nora estão confiantes e tranquilos.