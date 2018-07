Pai detido após jogar bebê no chão durante discussão

Após a agressão, a mãe pegou a filha e subiu até o apartamento. Uma testemunha ligou para o 190. Policiais militares da 4ª Companhia do 28º Batalhão foram acionados. O pai, visivelmente alcoolizado e possivelmente sob efeito também de outro tipo de droga, foi detido no local. Maíra, consciente, porém com suspeita de traumatismo, e a mãe dela, em estado de choque, foram levadas para o pronto-socorro municipal de Cidade Tiradentes.

O caso foi encaminhado ao 49º Distrito Policial, de São Mateus.