Pai do ator Reynaldo Gianecchini morre em São Paulo O pai do ator Reynaldo Gianecchini, Reynaldo Cisoto Gianecchini, de 72 anos, morreu no começo da manhã de hoje, no Hospital São Lucas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde estava internado para tratamento contra o câncer. O corpo será levado para o velório Bom Pastor, onde será enterrado no Cemitério Bom Pastor, às 16h.