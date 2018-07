Pai do cantor Hudson diz que filho está doente

Familiares do cantor confirmaram que Hudson está depressivo desde a morte de sua ex-mulher, Larissa Lopes, em novembro do ano passado. Ele toma remédios controlados e teria passado a abusar do álcool. Edson, irmão e parceiro do cantor, disse que ele já sofreu ameaças, por isso aprendeu a atirar. Há cerca de dez anos, o sertanejo teria sofrido uma tentativa de sequestro.

Hudson foi preso na primeira vez depois de ter uma discussão com a ex-mulher do primeiro casamento. Como a teria ameaçado e afirmado que iria até a casa, o atual marido dela avisou a Polícia Militar. Os policiais encontraram duas armas, um soco inglês e uma faca no carro de Hudson. A segunda prisão ocorreu após busca na casa do cantor, em que, além de armas e munição ilegais, foi apreendida uma porção de maconha. Hudson foi solto no sábado, após a concessão de um habeas corpus pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).