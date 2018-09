Pai do cantor Milton Nascimento morre em Minas Faleceu na tarde desta quinta-feira o pai do cantor e compositor Milton Nascimento, Josino de Brito Campos, de 93 anos, em Três Pontas, Minas Gerais. Ele estava internado no Hospital São Francisco de Assis havia 10 dias, segundo informações do próprio hospital. Ele faleceu por volta das 14 horas de hoje, por insuficiência respiratória e pneumonia. O corpo já foi liberado pela família, mas ainda não há informação sobre o enterro de Campos.