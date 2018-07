Pai é acusado de mandar matar filho por dinheiro da Mega Sena

De acordo com a polícia, os suspeitos queriam ficar com R$ 28 milhões obtidos por Fábio, em um prêmio da Mega Sena em 2006. Contudo, o plano foi descoberto por meio do monitoramento de contatos telefônicos entre dois homens apontados como pistoleiros. Os supostos pistoleiros foram presos em Mato Grosso do Sul pela Polícia Rodoviária Federal.

Fabiano foi preso por policiais civis de Jaciara, em uma fazenda, a 10 quilômetros do Distrito de Santa Euvira, em Juscimeira. Com ele, os policiais encontraram quatro armas e munição. Com isso, ele acabou autuado em flagrante por porte e posse ilegal de arma de fogo.

Já Francisco, foi detido em Cuiabá pela Gerência de Repressão a Sequestro e Investigações Especiais (GRSIE). Ambos estavam com prisão decretado pela Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. O pai deve ser transferido para o Mato Grosso do Sul ainda nesta sexta-feira.