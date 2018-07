Pai e dois filhos nadam após naufrágio no RS Um pai e dois filhos foram resgatados hoje depois ficar mais de 15 horas à deriva do mar, em Porto Alegre. A família saiu da praia do Lami, na manhã de ontem. Horas depois, o casco da embarcação se rompeu e o barco começou a afundar entre Viamão e Palmares do Sul. Dois dos tripulantes usaram coletes salva vidas. O terceiro ficou agarrado a uma boia.