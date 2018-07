Pai e filha morrem afogados em Arraial do Cabo-RJ João dos Santos Amaral, de 34 anos, e a filha Karine Amaral, de 5 anos, morreram afogados na manhã desta sexta-feira, dia 6, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. As vítimas foram arrastadas por uma onda enquanto visitavam um mirante no Pontal do Atalaia.