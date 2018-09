Pai e filha morrem afogados no Guarujá, litoral de SP Pai e filha morreram afogados ontem no Morro do Sorocotuba, no Guarujá, na Baixada Santista. Eles estavam perto da encosta no momento do acidente. As ondas e as pedras escorregadias do local dificultaram o trabalho do Corpo de Bombeiros. Outros dois jovens que estavam com eles foram resgatadas com vida. Eles foram encaminhadas para um pronto socorro da região e passam bem.