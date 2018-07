Pai e filha morrem eletrocutados após acidente

Anésio Brincalhão, de 42 anos, e sua filha A.C.A.B., de 10 anos, morreram na hora após serem atingidos por um fio de alta tensão, que caiu sobre o veículo junto com o poste depois da batida. Eles foram eletrocutados quando tentavam sair do carro.

Além do motorista, outros três passageiros conseguiram sair do veículo. Eles tiveram ferimentos leves. Depois do acidente, o motorista começou a dormir dentro da viatura da Polícia Militar e, dormindo, foi levado para a delegacia por volta das 20 horas. Ele só acordou quatro hora depois, no início da madrugada de hoje. Policiais o levantaram, mas o motorista voltou a dormir na delegacia. Silva foi preso em flagrante e responderá por homicídio doloso. O crime é inafiancável. O acusado está preso na Cadeia Pública de Lutécia, à disposição da Justiça. O pai e sua filha serão enterrados hoje à tarde no cemitério de Paraguaçu Paulista.