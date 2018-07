Pai e filho morrem atingidos por raio em SC Pai e filho morreram atingidos por um raio na noite de ontem em Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Osmar Antônio Martins e o filho Bruno Martins estavam trabalhando em uma lavoura de tomates em Rancho Queimado quando as trovoadas começaram, por volta das 18 horas. Os dois e um sobrinho de Osmar procuraram abrigo em uma cabana feita com lona plástica. Pai e filho estavam descalços, e pode ter sido esse o motivo para a morte, de acordo com os bombeiros, já que o sobrinho, que calçava botas, não sofreu ferimentos.