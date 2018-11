Pai e filho morrem em acidente na BR-470, em SC

Duas pessoas morreram, um pai e um filho, e outras três ficaram feridas num acidente ocorrido na tarde de segunda-feira, 14, envolvendo três veículos de passeio e um caminhão na altura do quilômetro 104 da BR-470, na cidade de Apiúna (SC), no centro-leste catarinense, a 187 quilômetros de Florianópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro bateu de frente contra um caminhão. O motorista e seu filho de 5 anos morreram. O caminhoneiro foi levado para o hospital em estado grave. No veículo de passeio também estavam os outros dois filhos do motorista, uma adolescente de 12 anos, que ficou gravemente ferida, e um menino de 10, que sofreu apenas escoriações. Os ocupantes de outros dois veículos envolvidos no acidente saíram ilesos.