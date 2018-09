O grupo passou a ser investigado após um deles tentar, há alguns dias, vender drogas a um policial. A abordagem foi feita às 11h30 na hora da entrega do entorpecente por policiais do 12º Distrito Policial, do Pari. Com eles foi apreendido 11 bexigas de cocaína. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os presos são de Foz do Iguaçu, no Paraná.