Pai e filho são baleados e morrem em São Gonçalo

Duas pessoas morreram baleadas nas proximidades do Fórum de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, na tarde desta quarta-feira, 4. As vítimas são um homem e um menino de 2 anos, que estavam em uma Kombi quando foram atingidos pelos disparos.

Como não houve registro de tiroteios ou assalto no bairro Santa Catarina, onde ocorreram as mortes, a polícia acredita que os dois tenham sido vítimas de balas perdidas. O homem era pai da criança. A mãe, que também estaria no local, não foi atingida pelos tiros. A 73ª Delegacia de Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do crime. A perícia já foi feita no local e testemunhas foram chamadas para depor sobre o caso, além de familiares das vítimas.