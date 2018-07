Pai e filho são baleados em assalto em Sorocaba

O transportador autônomo José Porangaba dos Santos e seu filho Sérgio Pereira dos Santos foram seqüestrados e baleados por ladrões de cargas nesta quinta-feira, 5, em Votorantim, região de Sorocaba (SP). Os dois estão internados em estado grave no Hospital Regional de Sorocaba. Pai e filho foram rendidos por dois homens armados quando saíam de casa, na Vila Hortência, em Sorocaba, e obrigados a entrarem no caminhão de Porangaba, carregado com tecidos. Sob a mira das armas, eles seguiram com os bandidos até Votorantim, cidade vizinha. Na rodovia SP-79, acesso de Piedade, os ladrões dispararam contra as vítimas e fugiram com o caminhão. De acordo com a Polícia Militar, pai e filho teriam reagido ao assalto. A PM montou um cerco na região na tentativa de prender os assaltantes.