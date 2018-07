Pai e filho são baleados em São Lourenço da Serra

A polícia prendeu na madrugada desta sexta-feira, 24, Sérgio Jorge de Castro, de 46 anos, acusado de ter atirado contra um pedreiro e seu filho, de 13 anos, no Jardim Queirós, em São Lourenço da Serra, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o pedreiro, de 41 anos, e seu filho estavam sentados na calçada em frente à residência quando Sérgio, conhecido também como Sérgio Sorveteiro ou Alemão, se aproximou e efetuou os disparos. Testemunhas socorreram o adolescente que foi baleado na cabeça, e seu pai, que se feriu na barriga. O garoto foi levado para o Hospital Geral de Pirajussara. Castro foi denunciado pelas testemunhas e foi detido por volta das 4h30 desta sexta. Durante depoimento à polícia, ele confessou o crime, alegando que o adolescente zombava dele e jogava lixo em sua casa, além de receber ameaças do pai do garoto.