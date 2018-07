Pai e madrasta de Isabella entram com habeas no STJ A defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e a madrasta da menina Isabella de Oliveira Nardoni, morta em 29 de março, entrou na sexta-feira com um pedido de habeas-corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nele, os advogados pedem que seus clientes aguardem o julgamento em liberdade. O caso será analisado pelo ministro da Quinta Turma do STJ Napoleão Nunes Maia Filho. Na quarta e na quinta-feira, 31 testemunhas de defesa do casal serão ouvidas pelo juiz do 2º Tribunal do Júri, Maurício Fossen, no Fórum de Santana, na zona norte da capital paulista. O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo informou que os depoimentos começarão às 13h30 e o casal não acompanhará as sessões, diferente do que ocorreu quando, nos dias 17 e 18, depuseram as 18 testemunhas de acusação, entre elas a mãe de Isabella, Ana Carolina de Oliveira.