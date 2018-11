Pai é preso acusado de matar filha de 5 meses em PE Iran Rodrigues do Nascimento, de 43 anos, foi preso na noite de ontem por suspeita de matar sua filha de cinco meses no bairro de Águas Compridas, em Olinda, Pernambuco. Segundo o delegado Ícaro Barros Schneider, que investiga o caso, o bebê estava no colo da mãe durante uma briga do casal e acabou sendo atingido por uma facada. A mãe e um outro filho do casal, de 12 anos, também foram feridos.