Pai é preso por esconder droga na mochila do filho em SP

O servente de pedreiro Claudemir Marcolino, de 31 anos, foi preso em flagrante na quarta-feira, 4, em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, por tráfico de entorpecentes, depois que uma cápsula com cocaína foi encontrada na mochila de seu filho, de 3 anos, por funcionárias da creche frequentada pela criança. O Conselho Tutelar foi acionado e avisou a Guarda Civil Municipal (GCM), que foi à casa de Marcolino e o prendeu. Com Marcolino, outras sete cápsulas vazias para embalar a droga foram encontradas, além de 69 gramas de maconha e 33 cartuchos de uma arma calibre 12 e outros 29, da mesma arma, deflagrados. Mais de R$ 500 em dinheiro e a moto dele foram apreendidos. O servente foi autuado por tráfico e porte ilegal de munição, e levado à Cadeia de Jaboticabal. A mulher dele informou à polícia que não sabia das ações do marido. O casal está junto há 11 anos e ainda têm uma filha de 10 anos. Ele estava desempregado, fazendo bicos, e a mulher trabalha para sustentar a casa. O menino foi entregue à mãe.