Pai é preso sob acusação de torturar filhos em SP

A polícia foi acionada por vizinhos, que notaram que o pai torturava as crianças como forma de castigá-las. De acordo com informações preliminares, um dos filhos foi encontrado amarrado com um cinto. Ainda há indícios de que em outras oportunidades, segundo relato de testemunhas, o pai utilizava correntes para amarrar as crianças.

A ocorrência será registrada na Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra.