Pai é preso sob suspeita de matar filha em SP O ajudante-geral Alexandre José da Silva, de 34 anos, foi preso e indiciado, no final da noite de ontem, sob a acusação de matar a filha de 5 meses na própria casa, na região de Cidade Líder, zona leste da capital paulista. Silva foi autuado por homicídio doloso - quando há intenção de matar - e será transferido para o 49º Distrito de São Mateus. De acordo com a polícia, o acusado deverá ser encaminhado, nesta quinta-feira, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.Segundo policiais, o ajudante-geral teria chegado alcoolizado na casa de parentes, no final da tarde de ontem. No local, além da própria mulher, Simone Socorro Padoan, de 24 anos, estava a filha, Isabelly Padoan da Silva. Após discutir e ameaçar agredir Simone, Silva pegou a criança à força e a levou para casa, na Favela do Jardim Eliane. Depois de algumas horas, a informação divulgada foi que o pai levou a filha, com hematomas no rosto e na cabeça, ao pronto-socorro de Vila Nhocuné, onde a criança morreu em conseqüência de traumatismo craniano.No 66º Distrito Policial, o suposto agressor disse, em depoimento, que chegou em casa com a criança e acabou pegando no sono. Ao acordar, viu que Isabelly passava mal. Desesperado, teria pego a menina no colo e corrido para levá-la ao hospital, mas acabou tropeçando e caindo com ela ao chão, o que teria causado os ferimentos na cabeça da filha. A versão não convenceu a polícia e Alexandre foi autuado em flagrante.